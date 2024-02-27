وزير دفاع إيطاليا: أمن أي دولة لا يقتصر على حراسة حدودها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو أنه “لسوء الحظ، فإن أمن أي دولة لا يقتصر على حراسة حدودها، بل عبر العلاقات المتعددة والتحالفات اللازمة للحفاظ على السلام والأمن في العالم”، والتي “أصبحت أساسية الآن”.

وقال الوزير، على هامش مراسم تغيير قيادة هيئة الأركان العامة للجيش اليوم الثلاثاء “إن التزامنا في أوروبا وفي حلف شمال الأطلسي يتجدد”، فـ”نحن في أوقات صعبة، ويتعين على إيطاليا أن تضمن الردع ومستقبلاً القدرة على الحفاظ على السلام الذي دام على مدى الثمانين عاماً الماضية”، مشيرا إلى أن بلاده “تلعب دوراً صناعياً مهماً (في مجال الدفاع)، فهي تريد، مع فرنسا وألمانيا، أن تصبح مركزا أوروبيا ثم عالميا”.

وحسب الوزير، فإنه “لا توجد قوات مسلحة لا تتمتع بأقصى قدر من الكفاءة لمواجهة التهديدات التي تتغير كل يوم وتصبح عدوانية بشكل متزايد”، مشيرا إلى أن بلاده أضافت “بعثتين إنسانيتين وأمنيتين دوليتين في البحر الأحمر”، وقال “سيصبح هذا أمرًا حيويًا، ليس فقط على المستوى البحري، ولكن أيضًا على كل المستويات نظرًا لتزايد الهجمات”.