بعد هزيمته في انتخابات إقليمية، يمين الوسط الايطالي: سنقيّم أخطاء محتملة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الائتلاف الحاكم في إيطاليا أنه سيقيم “أخطاء محتملة” وذلك بعد أن انتزع منه تحالف يسار الوسط، بقيادة الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، مقاطعة سردينيا في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الاحد الماضي.

وأشارت مذكرة حملت توقيع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني (حزب إخوة إيطاليا) ونائبي رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني (حزب الرابطة) وانطونيو تاياني (حزب فورتسا إيتاليا)، إلى أن “البيانات المتوفرة عن التصويت في سردينيا تعطي بأقل من 3 آلاف صوت الفوز لمرشحة يسار الوسط أليساندرا تودّيه على مرشح يمين الوسط باولو تروتزو”.

وحسب المذكرة، فإنه على الرغم من عدم حدوث تراجعات للائتلاف في الانتخابات المحلية ككيان سياسي، إلا أنها “هزيمة سنفكر فيها معا لتقييم الأخطاء المحتملة التي ارتكبت”.

وشددت المذكرة على أن تحالف يمين الوسط “سيواصل العمل والتعلّم من هزائمنا كما هو الحال في انتصاراتنا أيضًا”.