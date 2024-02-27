تاياني: إطلاق سراح مواطنينا بمالي بفضل عمل المخابرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، بـ”النبأ العظيم” إطلاق سراح روكّو لانغوني، وزوجته ماريا دوناتا كيفانو وابنهما جوفاني اليوم في مالي، بعد أن تم اختطافهم في 19 أيار/مايو 2022.

وأضاف الوزير تاياني، أن “هذه النتيجة تم الوصول إليها بفضل نشاط استخباراتنا بالتعاون مع وحدة الأزمات التابعة لوزارتنا”، وهي “الدليل على أن نتائج ممتازة يتم تحقيقها عندما لا يكون هناك ضجيج ودعاية”.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن “تحرير هذه العائلة، تم من خلال عملية أجراها بفعالية كبيرة، مسؤولون إيطاليون عملوا في سياق صعب وخطير، مثل الوضع السائد في مالي”.

وحرص تاياني على التعبير عن “الارتياح لهذه النتيجة الناجحة التي جاءت بعد اختطاف دام طويلاً، والتأكيد مرة أخرى على الالتزام الذي يقطعه المسؤولون بوزارة الخارجية وقطاع الاستخبارات في حماية مواطنينا في العالم”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية، مؤكداً القول: “سأخرج لاستقبالهم في مطار تشامبينو”، على مشارف العاصمة روما، عصر اليوم.

وكانت عائلة لانغوني قد اختطفت في 19 أيار/مايو 2022 من منزلها على مشارف مدينة كوتيالا جنوب شرق العاصمة المالية، باماكو، التي يعيشون فيها منذ عدة سنوات.

ووفقاً لمذكرة للحكومة الإيطالية، فإن “هذه المنطقة تشهد حضور رجال الميليشيات الجهادية بشكل خاص، وقد تمت عملية اختطاف مواطنينا على يد فصيل جهادي ينتمي لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، الموالية لتنظيم القاعدة، الذي ينشط في جزء كبير من غرب أفريقيا”، مشيرة الى أن “العائلة عاشت في كوتيالا لعدة سنوات، ضمن جماعة من شهود يهوه”.