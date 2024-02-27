وزير دفاع إيطاليا: الجيش درع ضد التهديدات الخارجية وأداة إغاثة للطوارئ الداخلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طالب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، رئيس أركان الجيش الجديد، الجنرال كارمن مازييلو، بـ”جعل الجيش الإيطالي درعاً ضد التهديدات الخارجية وأداة إنقاذ في حالات الطوارئ الداخلية”.

وفي كلمته المطولة التي ألقاها خلال حفل تغيير قيادة هيئة أركان القوات المسلحة، في روما الثلاثاء، قال الوزير كروزيتّو مستدركا: “ليس الجيش بمفرده بالطبع، بل أن يكون مندمجًا بالكامل في الأداة العسكرية المشتركة”. وأكد على “أهمية التغيير والتحديث، مع البقاء مخلصين للقيم”.

وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، إلى أن “في عالم متغير، يجب على الغرب أن يكون بمثابة منارة للحرية والديمقراطية، وضماناً للقانون الدولي، الذي يجب الدفاع عنه من تهديد الأنظمة الاستبدادية”.

وخلص كروزيتّو مضيفاً، أنه “ينبغي علينا أن نكون قادرين دائماً على تمييز الخط الفاصل، الدقيق أحيانًا، بين ما هو صحيح وما هو خاطئ”.