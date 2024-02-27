دبلوماسي فرنسي: خطة ماتّيّ الإيطالية علامة إيجابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد دبلوماسي فرنسي، أن بلاده تعتبر استراتيجية إيطاليا تجاه أفريقيا من خلال خطة ماتّيّ “إشارة إيجابية”.

وقال السفير الفرنسي لدى روما، مارتن برينز خلال استضافته الثلاثاء بمنتدى مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الذي تعقده أسبوعيا بمقرها وسط العاصمة، أن “السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ينبغي علينا تنسيق استراتيجياتنا، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي؟”.

وشدد السفير الفرنسي، على أن “التحديات والفرص في أفريقيا قائمة”، وهو “يُعدّ فرصة هائلة سواء أكان بالنسبة لفرنسا، أم لإيطاليا وأوروبا بأكملها أيضاً”.

وفيما يتعلق بعدم الاستقرار في منطقة الساحل، أوضح برينز أنه “لا فرنسا ولا إيطاليا ولا الدول الأخرى قادرة على أن تواجه لوحدها، التحديات الرئيسية التي تجعل هذه المنطقة الأفريقية غير مستقرة”.