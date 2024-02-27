سفير فرنسا بروما: لا تعارض لماكرون وميلوني وتبادلات متكررة بينهما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال السفير الفرنسي لدى روما، مارتن برينز، إنه “لا يوجد أي تعارض”، بين إيمانويل ماكرون وجورجا ميلوني، وأن “هناك تبادل آراء مباشر بينهما في كثير من الأحيان”، وأن “الرئيس (ماكرون) إن لم يشارك باجتماع مجموعة السبع فيديوياً من كييف، فهذا فقط لأسباب تتعلق بجدول أعمال زيارته للمدينة”.

وخلال استضافته الثلاثاء بمنتدى مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الذي تعقده أسبوعيا بمقرها وسط العاصمة، دحض السفير برينز، حقيقة أن غياب رئيس بلاده كان “ينم عن مشاكسة أو قلة تهذيب”، مؤكداً مرة أخرى، على أنه “لا توجد أية مشكلة” بين الزعيمين.

وشدد الدبلوماسي الفرنسي، على أنه “لا يوجد أي تعارض. كان الغياب في الحقيقة مجرد مسألة جدول أعمال”، فقد “اقترحت إيطاليا بداية عقد الاجتماع يوم الخميس، وكان الرئيس ماكرون متفرغاً له، ثم تغيّر الموعد إلى يوم الجمعة وكان الرئيس لدى شاغراً في ذلك اليوم أيضاً، إلا أن المشاركين الآخرين لم يتمكنوا من ضمان حضورهم”.

وذكّر برينز بأن قصر الرئاسة، الإليزيه “قال إن يوم السبت غير ممكن لأنه كان هناك افتتاح المعرض الزراعي الذي يعد حدثًا مهمًا للغاية في فرنسا، وهو حدث شارك فيه رؤساء الجمهورية لسنوات عديدة”.

وأصر على القول مرة أخرى: “لذا لا توجد مشكلة، وكذلك، من الواضح أن مجموعة السبع مهمة جدًا بالنسبة لنا، فاللحظة حاسمة بسبب الحرب طبعاً، بل وبالنسبة للشرق الأوسط أيضاً”. لذلك “لم يكن هناك أي سبب لعدم المشاركة في هذه القمة باستثناء حقيقة تزامنها مع المعرض الزراعي”.

وخلص السفير الفرنسي، إلى القول، إنه “على أية حال، هناك تبادلات في الآراء بين الرئيس ماكرون والرئيس ميلوني، والتي غالبا ما تتم بشكل مباشر بينهما أو على هامش مؤتمرات القمة في بروكسل وأماكن أخرى”.