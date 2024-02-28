مسؤولة إيطالية: نشهد تحولاً مستمراً للعولمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلطت مسؤولة إيطالية الضوء على أن السنوات الأخيرة اتسمت بـ”تحول مستمر للعولمة”. وفي تصريحات على هامش عرض تقرير حول سياسة المعلومات الأمنية”، الذي حرره نظام معلومات أمن الجمهورية والخاص بعام 2023، ذكرت المديرة العامة لقسم المعلومات الأمنية (DIS)، إليزابيتا بيلوني، بسلسلة من “الأعمال المزعزعة للاستقرار”.

وأشارت بيللوني، إلى أن “من بين العوامل التي تسهم بما سلف ذكره، تداعيات الوباء، قضايا الطاقة، تأثيرات التغيّر المناخي، الأزمات والصراعات، الإرهاب، الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الاعلامية”.

وأضافت المسؤولة: “إننا نعيش اليوم في عالم معقد، وقد أثبتت الصدمات الجيوسياسية والجيواقتصادية التي تعرضنا لها، أن الأمن القومي يأتي نتيجة لسلسلة من العوامل المترابطة”. واختتمت مشدد على “تعقيد مفهوم الأمن القومي”.