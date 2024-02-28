تقرير استخباراتي إيطالي: تصاعد التوتر في سورية والعراق إثر أزمة غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال تقرير استخباراتي إيطالي، إن “اندلاع الصراع في قطاع غزّة قد سبب أيضاً زيادة التوترات في سورية والعراق، وبشكل خاص بسبب وجود مجموعات تنفذ أعمالاً هجومية ضد الأصول الأمريكية في المنطقة، من منظور مكافحة الوجود الغربي في الشرق الأوسط”.

وأكد “تقرير سياسة المعلومات الأمنية”، الذي حرره نظام المعلومات لأمن الجمهورية والخاص بعام 2023، أن “هذا الوضع مهم على الصعيد الأمني ​​أيضاً من منظور وطني، مع الأخذ بالاعتبار، وجود وحدة عسكرية إيطالية في العراق، ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش) وفي مهمة الناتو التدريبية في العراق”، التي كانت إيطاليا تتولى قيادتها حتى شهر أيار/مايو الماضي.

وأضاف التقرير، أن “تجدد الأعمال العدائية، سبّب وسيظل يسبب تداعيات أمنية كبيرة في جميع أنحاء المنطقة، على ضوء تعدد الجهات الفاعلة المحلية المعنية، والمخاطر الكبيرة المتمثلة باحتمال اتساع رقعة الأزمة إلى سياقات أخرى”.

وأشار إلى أن “من بين الحقائق التي تجازف بالتأثر بتداعيات أزمة غزة، هناك في الخط الأول مصر والأردن، وهما دولتان قريبتان تقليدياً من القضية الفلسطينية، أكثر عرضة لاحتمال زعزعة الاستقرار في حالة انتشار أكبر للأزمة، لأسباب تتعلق بوضوح بالقرب الجغرافي”.

وذكر التقرير الأمني، أن “الجزء الأخير للعام الماضي، شهد زيادة ملحوظة للتوترات في سياقات مثلت فيها أزمة قطاع غزّة عاملاً محفزًا لأنشطة يحتمل أن تؤدي لزعزعة الاستقرار أيضاً، والتي تنفذها جهات فاعلة محلية منسوبة إلى ما يسمى: محور المقاومة”.

وأوضح أن الأمر يتعلق بـ”تحالف غير رسمي يوحد على المستوى الاستراتيجي جهات مختلفة في المنطقة كإيران، حزب الله اللبناني، الحوثيين اليمنيين، الميليشيات الشيعية في العراق وسورية، الجماعات السنية الفلسطينية، في محور مناهض لإسرائيل ومعادٍ للغرب”.