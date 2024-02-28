مسؤول إيطالي: التضليل الروسي ليس مجهولا بالنسبة للاستخبارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وكيل رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الإيطالية، أن موضوع “التضليل الروسي ليس مجهولا بالنسبة للاستخبارات، التي كانت تعمل على ذلك منذ بعض الوقت”.

وأعتبر ألفريدو مانتوفانو، خلال عرض التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات، أن وروسيا هي “اللاعب الأكثر نشاطا في الحملات الهجينة ضد إيطاليا والغرب بأسره”، وذلك عبر “التجسس والهجمات السيبرانية والتضليل والاستغلال المزعزع للاستقرار لتدفقات الهجرة”.

وشدد مانتوفانو على ضرورة ضمان “توازن دقيق بين التعبير عن الآراء” و”حماية المصالح الوطنية”.

وأضاف: “الأمر متروك للاستخبارات للتحقق” مما إذا كان التعبير عن الموقف، “حتى لو كان أيديولوجياً قوياً للغاية، لا يتوافق مع حملة تضليل لها اتجاه أجنبي وراءها”.

ولفت مانتوفانو إلى أن “الاستخبارات كانت مهتمة بالطريقة التي حاولت بها القنوات الاجتماعية الموالية لروسيا تصديق فكرة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق مفادها أن الاحتجاج مستمد من الآثار الاقتصادية لدعم إيطاليا لأوكرانيا”. وقال “لقد كانت محاولة خرقاء، انتهت بالفشل، لكنها أعطت فكرة عن ذلك التحدي”، في إشارة إلى ما حدث بالتزامن مع احتجاجات الجرارات للمزارعين في عدة دول بالاتحاد الأوروبي، بما فيها إيطاليا.