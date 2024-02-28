تقرير أمني إيطالي: أزمة غزّة قد تكون إطلاقاً للجهاد وحافزاً للذئاب المنفردة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال تقرير استخباراتي إيطالي، إن “هناك خطر أن تكون أزمة قطاع غزّة بمثابة نقطة انطلاق للنشاط الجهادي وحافزاً لمبادرات الذئاب المنفردة”.

وأشار “تقرير سياسة المعلومات الأمنية”، الذي أعدّه نظام معلومات أمن الجمهورية، والخاص بعام 2023، إلى أنه “في أعقاب هجوم حركة (حماس) على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي والصراع الذي ترتب عليه، ركزت الاستخبارات على أولوية تأثير الأزمة على التهديد الإرهابي في إيطاليا وأوروبا، مع اهتمام خاص بردود فعل تنظيمي (القاعدة) و(داعش) والتداعيات المحتملة على الجهاد العالمي”.

وأضاف التقرير، أن “في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، شهدنا في الواقع تنشيطًا للدعاية الجهادية، لا من منظور مناهض للصهيونية وحسب، بل بهدف إعادة إطلاق الصدام بين الإسلام والغرب أيضاً، بغية تسليط الضوء على التهديدات خارج حدود مسرح الصراع”.

وذكر التقرير الأمني، أنه “لذلك يبدو أن هناك خطرًا حقيقيًا بأن تشكل الأزمة منبراً يردد أصداء الرسالة الجهادية، لا فقط للتأثير على عمليات التطرف، بل للقدرة على تحفيز محتمل للذئاب المنفردة المتمركزة في أوروبا أيضاً، مما يدفعهم لاتخاذ المبادرات”.