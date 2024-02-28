مسؤول إيطالي: ما يقلق هو موقفنا تجاه افريقيا وليس ما تفعله الصين هناك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-في إشارة إلى تنامي النفوذ الصيني والروسي في القارة السمراء على حساب النفوذ الغربي، تحدث وكيل رئاسة مجلس الوزراء المكلف بملف أجهزة الاستخبارات في الحكومة الإيطالية، ألفريدو مانتوفانو عن “الحاجة إلى تحويل تركيزنا، فبدلاً من القلق بشأن ما تفعله الصين تجاه إيطاليا والاتحاد الأوروبي وأفريقيا، يجب أن نقلق بشأن موقفنا”.

وقال، خلال عرض التقرير السنوي لسياسة المعلومات الأمنية، إنه “إذا رفض صندوق النقد الدولي تقديم قروض كبيرة لدولة إفريقية ما لأنه يطالب، كشرط مسبق، باحترام حقوق الإنسان وفقًا لوجهات نظر غير موضوعية تمامًا، فليس من المستغرب أن يلجأ حكام الدول الإفريقية إلى الشريك الصيني الذي لا يضع، على الأقل في البداية، شروطا مسبقة”

وحسب القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) اليميني الذي ترأسه رئيس الوزراء جورجا ميلوني، فإن “إعادة النظر” في هذه المسألة “مطروحة في إيطاليا”، إلا أن “الصعوبة تكمن في محاولة مشاركة ذلك ليس على المستوى الأوروبي، ولكن قبل كل شيء على المستوى الدولي مع الشركاء الغربيين الرئيسيين”.

وكان الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قد حذر من أنه “إذا استمرت التوترات الجيوسياسية العالمية الراهنة في التطور في اتجاه: الغرب ضد البقية”، فإن “مستقبل أوروبا قد يصبح قاتما”، مطالبا بتحسين الروابط مع دول الجنوب. وأشار بوريل في مقال أخير على مدونته الالكترونية إلى أن “الحرب العدوانية ضد أوكرانيا والحرب في غزة مجتمعتين” قد أسهمتا في “زيادة هذا الخطر بشكل كبير، كما رأينا مؤخرا في منطقة الساحل وأماكن أخرى في أفريقيا”.

وقال بوريل “يتهمنا كثيرون في دول الجنوب بازدواجية المعايير”، بينما “تمكنت روسيا من الاستفادة من الوضع على الرغم من أن حربها العدوانية ضد أوكرانيا هي حرب ذات نسق إمبريالي واستعماري”.