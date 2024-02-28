تعيين دبلوماسي هولندي منسقا للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء تعيين الهولندي بارجان فيختر (Bartjan Wegter) منسقا للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب.

وحسب المذكرة الصادرة بهذا الصدد، ستبدأ ولاية المنسق الجديد التي تستمر خمس سنوات في الأول من آذار/مارس المقبل، ويخلف إيلكا سالمي، الذي شغل هذا المنصب منذ أكتوبر 2021.

فيختر دبلوماسي هولندي يشغل منصب وزير مفوض في الممثلية الدائمة لهولندا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتشمل مهام منسق الاتحاد الأوروبي تنفيذ وتقييم استراتيجية مكافحة الإرهاب ودمج الجوانب الداخلية والخارجية لمكافحة الإرهاب، كما أنه مسؤول عن تحسين التواصل بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة.

وتم الإعلان عن منصب منسق للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب من قبل المجلس الأوروبي بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدريد في 11 آذار/مارس 2004.