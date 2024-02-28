وزير دفاع إيطاليا عن الحرب بأوكرانيا: المسار لا يزال طويلاً، لكن من الخطأ التراجع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعليقا على الحرب الروسية على أوكرانيا التي دخلت عامها الثالث، قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو إن “المسار أمامنا لا يزال طويلا، لكن التراجع الآن خطوة إلى الوراء سيكون خطأ استراتيجيا وسياسيا، فضلا عن خيانة للتطلعات المشروعة للشعب الأوكراني في استقلاله”.

وأشار الوزير، مخاطبا الأربعاء مجلس النواب الايطالي ردا على سؤال خطة تطوير صناعة الدفاع الوطنية من أجل تكثيف الدعم لأوكرانيا في إطار المساعدات العسكرية لأوروبية، إلى أن وزارته “انضمت إلى المبادرة الأوروبية التي تنص على دعم وزيادة القدرة الإنتاجية لصناعة الدفاع الأوروبية من خلال سلاسل التوريد الآمنة”، مشيرا إلى أن “وكالة الصناعات الدفاعية قدمت ثلاثة مشاريع” لتزيادة الإنتاج بمنشآت صناعية قائمة أصلا في البلاد.