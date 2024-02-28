ميلوني تزور واشنطن وتورونتو بإطار رئاسة بلادها لمجموعة السبع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إطار الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لعام 2024، ستزور رئيسة الوزراء جورجا ميلوني واشنطن في الأول من آذار/مارس وتورونتو في الثاني منه، حيث ستلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على التوالي.

وتأتي الجولة الشمال-أمريكية لرئيسة الحكومة في أعقاب مهمة قامت بها إلى اليابان في بداية هذا الشهر والاجتماع الأول لقادة مجموعة السبع تحت الرئاسة الإيطالية والذي تم عقده عبر دائرة لفيديو من كييف يوم السبت الماضي.

الهدف، كما تؤكد مصادر إيطالية، هو أولاً وقبل كل شيء التقاسم مع الرئيس بايدن ورئيس الوزراء ترودو (حيث ستتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع في عام 2025) أولويات الرئاسة الإيطالية للمجموعة والتي تشمل: الدفاع عن النظام الدولي القائم على قوة القانون الدولي، الدعم المستمر لأوكرانيا؛ الصراع في الشرق الأوسط، وعواقبه على جدول الأعمال العالمي.

كما تتضمن أولويات الرئاسة الإيطالية الاهتمام بأفريقيا بهدف بناء نموذج شراكة مفيد للجميع، التركيز المستمر على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فضلا عن قضايا الهجرة والذكاء الاصطناعي.