زيلينسكي يشكر فوتشيتش على “دعمه لسيادة أوكرانيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه التقى اليوم الأربعاء في تيرانا نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، وذلك خلال اجتماع قادة جنوب شرق أوروبا.

وتعتبر صربيا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، الأقرب سياسيا في القارة العجوز للاتحاد الروسي ورفضت تنفيذ عقوبات على الكرملين بسبب التداخل الاقتصادي بين بلغراد وموسكو.

وكتب زيلينسكي على منصة (إكس) “شكرت صربيا على دعمها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، فضلا عن مساعداتها الإنسانية والمالية وترحيبها بالأوكرانيين الذين فروا من الحرب”.

وأردف “أشرت إلى أهمية مشاركة صربيا في تنفيذ صيغة السلام والتنسيق للمزيد من الاتصالات بهدف توسيع الدعم العالمي للصيغة”، التي اقترحها الرئيس الاوكراني في وقت سابق ولم تجد تجاوبا من الكرملين.

وقال زيلينسكي “أبلغت الرئيس فوتشيتش بالوضع الحالي على خط المواجهة، كما ناقشنا التحديات الأمنية والسياسية في أوروبا الشرقية”.