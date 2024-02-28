سفير إسرائيل يطالب إيطاليا بـ”عدم التراخي أمام موجة الكراهية” تجاه بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حث سفير إسرائيل لدى روما، ألون بار السلطات الإيطالية على “عدم التراخي” أمام “موجة الكراهية المثيرة للقلق” تجاه بلاده، وذلك خلال مؤتمر صحفي الأربعاء بمجلس الشيوخ بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا وإسرائيل.

وقال “نحن نشعر بالقلق إزاء هذه الموجة من حوادث الكراهية والشيطنة”، التي تبرز “في كثير من الأحيان، تحت غطاء الدعوات من أجل السلام أو والعدالة”، في إشارة مظاهرات بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف الدبلوماسي الاسرائيلي “هناك للأسف محاولة متعمدة جارية لمنع التعبير عن التضامن والدعم تجاه إسرائيل، وأحيانًا بالعنف”، كما “حاول البعض فرض رقابة على الفنانين الإسرائيليين وحرمانهم من حقهم في التعبير الفني”.