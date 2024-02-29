مسؤول إيطالي: التضليل الروسي خطير ومنتشر للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّر مسؤول إيطالي، من حقيقة أن التضليل الإعلامي الروسي منتشر للغاية وخطير في بلاده.

وتعليقاً على التقرير السنوي الخاص بسياسة المعلومات الأمنية، الذي صدر أمس الأربعاء، قال سكرتير اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير) إيتّوري روزاتو، إن “سيناريوهات الحرب وجبهاتها المفتوحة لم تعد تلك التقليدية فحسب، بل هناك ميدان حرب آخر متكامل الأركان يتمثل بالمعلومات”.

وأضاف روزاتو في تصريحات إذاعية، أنه “على وجه الخصوص، يتم تداول أخبار كاذبة ومستهدفة اليوم على قنوات التواصل الاجتماعي حول مجرى الحرب الدائرة في أوكرانيا، وعن أسباب الغزو، وبشأن وقوع روسيا ضحية لعدوان الناتو، وكل هذه الأشياء خاطئة بشكل واضح”.

وأشار السياسي المنتمي إلى حزب “التحرك” الليبرالي (تيار الوسط)، إلى أن “هذا الأمر يحدث بشكل أكبر بكثير مما كان عليه في الماضي، لأن وسائل الإعلام أصبحت أكثر دقة والشبكات الاجتماعية تتطلب موارد أقل بكثير بالنسبة لمن يشن الهجوم مقارنة بمن يدافع عن نفسه”.

وذكر البرلماني، أنه “علاوة على ذلك، فإن الرأي العام في بلدنا حساس للغاية للرسائل المنقولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحقق هدفها بالتالي”، مبيناً أن “روسيا تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، جمعتها على مر السنين، وعملت بفعالية كبيرة لصالح الكيانات الأخرى أيضاً”.