نائب رئيس وزراء إيطاليا: مقاضاة الشرطة خطأ ومن أخطأ منها سيدفع الثمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني عن الاقتناع بأن مقاضاة قوات الشرطة أمر خاطئ، مؤكداً أن من أخطأ من عناصرها لا بد له أن يدفع الثمن.

وكانت قوات الشرطة قد قامت السبت الماضي بتفريق مسيرات طلابية مؤيدة لفلسطين بمدينتي فلورنسا وبيزا (مقاطعة توسكانا ـ وسط)، وأظهرت لقطات فيديو عناصر الشرطة يستخدمون هراواتهم لضرب المحتجين في بيزا، مما أثار غضباً واسعاً في أطياف البلاد، بينما دعت المعارضة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي إلى المثول أمام البرلمان.

وبهذا الصدد، قال الوزير تاياني في تصريحات على هامش مؤتمر حول الطاقة، عقد في روما الخميس، إنه “ينبغي علينا أن نتذكر ما يخاطر به رجال الشرطة بكل فئاتها وقطاعاتها كل يوم. إنهم أناس يكسبون القليل ويخاطرون كثيراً بحياتهم”.

وأشار تاياني، إلى أن “ليس من السهل البقاء على قارعة الطريق ليلًا ونهارًا لضمان الأمن”. وحذّر بالقول: “ويل لنا إذا حرمنا من تضامنهم”، في إشارة إلى قوى حفظ الأمن دائماً، فـ”إن مقاضاة الشرطة تمثل خطأً فادحاً”.

وأوضح رئيس حزب (فورتسا إيتاليا)، أن “تيار اليسار قد حاول القيام بذلك، لكن لا يمكن للمرء أن يخال أن بالإمكان إلقاء اللوم على آلاف الرجال والنساء الذين يرتدون الزي العسكري بسبب خطأ شخص ما”. واختتم بالقول: “سيبقى حزبنا داعما للشرطة، وإذا ما ارتكب أحد أفرادها خطأ ما، فسيتم معاقبته بحق، لكن لا يمكن تعميم الأمر على الجميع”.