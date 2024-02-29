ديسكالزي: الاتحاد الأوروبي لا يمكنه العيش بدون الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّر الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، من حقيقة، أن الاتحاد الأوروبي لا يسعه العيش مستقلاً عن الطاقة.

وقال ديسكالزي في مداخلته خلال مؤتمر عن الطاقة استضافه مقر مجلس النواب، قصر (مونتيتشيتّوريو) الخميس، إنه “إذا لم تكن الطاقة متوفرة كمادة خام، فنحن معرضون للخطر استيرادها، وبصفتنا أوروبا، لا نتملك الأموال اللازمة لبذل جهود بنيوية كبيرة في هذا المجال وعلينا أن نعمل على ما لدينا”.

وأضاف رئيس (إيني)، أنه “قبل أن نتحدث عن استقلال الطاقة، يجب علينا نفهم أننا لا نعيش بدون الطاقة، ولا يمكننا أن نتحدث هراءً”، بل “يجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا. يجب أن نكون منفتحين ونفهم أننا بلغنا حد النهاية، نحن مثل سيارة فيراري بدون بنزين”.

وشدد رئيس عملاق الطاقة الإيطالي، على قول: “نعم للجيل الجديد من الطاقة النووية، نعم لمصادر الطاقة المتجددة”، مستدركاً: “لكن مسألة الوقود الحيوي تبقى معلقًة في أوروبا لغياب الموافقة عليه”. واختتم بالقول إنه “لا يمكننا التفكير بمجرد وضع المكياج على وجه من يحتضر”.