وزير خارجية إيطاليا: ضرورة التعامل بالمثل في العلاقات مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، على ضرورة التعامل بالمثل في مجال العلاقات مع الصين.

وفي تصريحات للصحافيين ردا على سؤال على هامش حدث “استقلال الطاقة” المنعقد في مقر مجلس النواب، قصر (مونتيتشيتّوريو) الخميس، قال نائب رئيس الوزراء، إنه “يجب تقييم إمكانية التعاون مع الصين في صناعة السيارات بعناية”.

وأشار الوزير تاياني، إلى “وجوب أن نكون حذرين من ناحية المنافسة غير العادلة، وتبني المعاملة بالمثل في إطار العلاقات الثنائية”. لذلك “سنحتاج إلى إجراء التقييم، وسيقوم وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، أدولفو أورسو بتقييم ما يجب القيام لاحقاً”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إنه “بعد ذلك ستكون هناك قرارات في إطار مجلس الوزراء، وإذا ما كانت هناك مبادرات خاصة، فسنقوم بتقييمها حتماً”.