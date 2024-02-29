ديسكالزي: النزاعات تطيل سلسلة التوريد لكن الأولوية للناس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن النزاعات قد تقود إلى إطالة سلسلة التوريد، لكن الأهم من ذلك هو سلامة الناس.

وفي تصريحات للصحافيين ردا على سؤال على هامش حدث “استقلال الطاقة” المنعقد في مقر مجلس النواب، قصر (مونتيتشيتّوريو) الخميس، أضاف ديسكالزي، أنه فيما يتعلق بالصراعات، “إنني أشعر بقلق بالغ إزاء العواقب المترتبة على الأفراد والمجتمع” بشكل عام، والتي “تلقي بتبعاتها على سلسلة التوريد وتقود إلى زيادة التكاليف، لكن الصراعات بحد ذاتها، قضية إنسانية في المقام الأول”.

وأوضح أنه “من ناحية العلاقة مع سلسلة التوريد، فإنها (النزاعات) تعني أوقاتاً وطرقاً أطول، وأنا أتحدث هنا عن البحر الأحمر وغزّة والسويس، وهي الأماكن التي لها تأثير اليوم، حتى ولو كان هامشياً في الوقت الحالي، كونها ليست ذات وقع كبير على الأسعار”.