البرلمان الأوروبي: دعم أوكرانيا بكل ما هو ضروري لكسب الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس لصالح قرار يطالب التكتل الموحد بدعم أوكرانيا “بكل ما هو ضروري” لكسب الحرب ضد روسيا.

وتم التصديق على القرار غير الملزم الذي تم اعتماده في ستراسبورغ بأغلبية 451 صوتًا مقابل 46 صوتًا وامتناع 49 عن التصويت، بمناسبة مرور عامين على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، والذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022.

وشدد النواب على أن الحرب “غيرت بشكل جذري” الوضع الجيوسياسي في أوروبا وخارجها، وعلى أن الهدف الرئيسي هو “فوز أوكرانيا”، محذرين مما وصوفوها بـ”عواقب وخيمة” قد تترتب على الهزيمة.

ويرى المشرعون الاوروبيون أن “الأنظمة الاستبدادية الأخرى” تراقب تطور الصراع، لقياس مدى قدرتها على المناورة في إدارة سياسات خارجية “عدوانية”.

وأشاروا إلى أنه “كي تنتصر الدولة التي تعرضت للهجوم”، ينبغي ألا تكون هناك “أي قيود مفروضة ذاتيا على المساعدة العسكرية لأوكرانيا”، مجددين الإشارة إلى الحاجة إلى تزويدها “بكل ما هو ضروري لاستعادة السيطرة الكاملة على أراضيها، على النحو المعترف به دوليا”.