وزير الداخلية الإيطالي: تظاهرة الطلاب السبت كانت خرقاً للقانون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إنه “فيما يتعلق بالمظاهرة التي سارت في بيزا”، السبت الماضي “ينبغي الإشارة بشكل مبدئي إلى أنها أقيمت في ظل انتهاك كامل للقانون، ولم يتم تقديم أي إشعار بها للشرطة”.

وكانت قوات الشرطة قد قامت السبت الماضي بتفريق مسيرات طلابية مؤيدة لفلسطين بمدينتي فلورنسا وبيزا (مقاطعة توسكانا ـ وسط)، وأظهرت لقطات فيديو عناصر أمن يضربون المحتجين بالهراوات في بيزا، ما أثار غضباً واسعاً في أطياف البلاد، بينما دعت المعارضة وزير الداخلية للمثول أمام البرلمان.

وبهذا الصدد، أضاف الوزير بيانتيدوزي في إحاطته الخميس، أن “المظاهرة نفسها تم الإعلان عنها على شبكة الإنترنت باعتبارها يوم إضراب من أجل فلسطين، مع تركيز تجمهر في ساحة المدينة المركزية واحتمال المسير بموكب في وسط المدينة”.

وذكر الوزير، أن “مديرية شرطة بيزا حاولت بعد سماعها النبأ، الاتصال بالمنظمين عدة مرات، دون جدوى للحصول على معلومات بشأن نوع المبادرة التي سيتم تنفيذها والطريق التي ستقام فيها، لكي تتمكن من ضمان خدمات النظام العام المناسبة”، للحدث.

وأوضح بيانتيدوزي، أن “رجال المديرية أجروا على الفور اتصالات مع ممثلي الجامعة المذكورة في الإعلان، والذين كانوا حاضرين مكان التجمهر أيضاً، وطلبوا منهم مرة أخرى معلومات عن نهج المبادرة بما يسمح بتنفيذها بسلاسة في ظروف أمن تام، لكن بدون أي نتيجة”.