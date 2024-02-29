متحدث أوروبي: بوتين هو المسؤول الوحيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين هو “المسؤول الوحيد” عن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على العالم، وذلك في إشارة إلى خطاب الأخير أمام الجمعية الفيدرالية الروسية.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو “يجب رؤية خطاب بوتين في سياق الانتخابات الروسية التي ترشح لها”، فقد كان الخطاب “مجرد فرصة أخرى لنشر الأكاذيب والخداع المعروف”.

وأضاف المتحدث، ردا على سؤال حول خطاب الرئيس الروسي، “بوتين يواصل خداع أمته وحتى الرأي العام الدولي، إذا كان لا يزال هناك من يستمع إليه، فهو المسؤول الوحيد عن جميع عواقب الحرب سواء في أوكرانيا أو على مستوى العالم”.

وكان بوتين قد حذر صباح الخميس الدول الغربية من أن تهديداتها لبلاده تشكل “خطرا فعليا” بشأن نزاع نووي، ملفتا إلى أن روسيا لديها أسلحة “قادرة على الوصول وإصابة أهداف على أراضيها”.