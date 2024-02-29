وزير داخلية إيطاليا: التحقيقات بالمسيرة الطلابية ستتم بدقة وشفافية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أنه “كما سبق وقلت وحسبما أوضحنا منذ اليوم الأول، فإن إدارة الأمن العام تجري تحقيقاتها حول مجريات الأحداث، بعمليات ستُنفذّ بدقة وشفافية”.

وأضاف الوزير بيانتيدوزي في إحاطة أمام مجلس النواب الخميس، حول المظاهرات التي جرت في مدينتي بيزا وفلورنسا (مقاطعة توسكانا ـ وسط) السبت الماضي، أنه “في مناخ تعاون تام بين الشرطة والمحققين، تجري التحقيقات من قبل القضاء أيضاً، الذي سيسلط الضوء على ما حدث كاملاً”.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن ما سلف ذكره، سيتم “بفضل الوثائق الكاملة التي تم توفيرها على الفور، بما فيها من صور فوتوغرافية وفيديوهات أجراها عناصر شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos) أثناء المظاهرات”، وذلك “وفقًا لإجراءات تم اعتمادها لضمان أقصى قدر من الشفافية في الأنشطة التي تقام في جميع الظروف”.

وذكر بيانتيدوزي، أن “الاشتباكات التي وقعت في بيزا أسفرت عن اصابة 17 متظاهراً، من بينهم 11 قاصراً، واثنين من عناصر الشرطة”. واختتم مبيناً أن “البيانات المتعلقة بالمظاهرات تدحض بشكل لا لبس فيه الاستراتيجية المزعومة حول تقييد حرية التعبير في إيطاليا”.