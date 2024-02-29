الرئاسة المصرية: السيسي وبايدن يبحثان جهود التهدئة في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي جو بايدن “تناول الجهود المصرية القطرية الامريكية المشتركة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية”.

ونقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي عن السيسي التشديد خلال المكالمة على “ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسناً حقيقياً في الأوضاع بالقطاع”، محذراً من “خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، ومؤكداً إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وأشار المتحدث إلى أن بايدن “ثمّن الجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة، التي تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم، معرباً عن التقدير بوجه خاص للجهود المصرية المكثفة سواء على المسار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن “الاتصال تناول أيضاً مجمل الأوضاع الإقليمية”، حيث “أكد الرئيسان ضرورة تجنب توسع الصراع بالمنطقة، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق لضمان استعادة السلم والأمن بالإقليم، كما تم خلال اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بينهما”.