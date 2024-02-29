تاياني: وفيات غزة المأساوية تتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على “إن الوفيات المأساوية في غزة تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار لتسهيل (دخول) المزيد من المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين”، وذلك بعد ورود أنباء عن مقتل أكثر من مائة فلسطيني هرعوا نحو شاحنات المساعدة غربي المدينة في شمال القطاع.

وكتب تاياني على منصة (إكس): “نطالب إسرائيل بقوة بحماية السكان في غزة والتأكد بدقة من الحقائق والمسؤوليات” بشأن الحادثة.

ووفق الرواية الإسرائيلية، فإن سقوط العشرات من القتلى والجرحى جاء نتيجة للتدافع وإن الجنود أطلقوا الرصاص لشعورهم بالتهديد.