سياسي إيطالي: إسرائيل ذهبت لما هو أبعد بكثير من حقها في الدفاع عن النفس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال زعيم حزب (التحرك) المعارض في إيطاليا، الوزير السابق، كارلو كاليندا إن “ما حدث في غزة هو ببساطة أمر مروع”، في إشارة إلى ما يوصف بـ”مجزرة الطحين” التي شهدت سقوط “أكثر من مائة قتيل فلسطيني” هرعوا صباح اليوم الخميس لاستلام مساعدات إنسانية غربي مدينة غزة كانت تحملها شاحنات.

وكتب كالبندا، المحسوب على تيار الوسط والمنشق عن الحزب الديمقراطي، اليوم الخميس على منصة (إكس) “ينبغي تحديد المسؤوليات المباشرة بسرعة”، لكن “الوضع في غزة ظل غير مقبول لفترة طويلة جداً. لقد ذهبت إسرائيل إلى ما هو أبعد بكثير من الحق في الدفاع عن نفسها”.

وقال إن “وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يجب أن يفرضهما المجتمع الدولي برمته الآن، وينبغي طرد نتنياهو في أسرع وقت ممكن” من رئاسة الحكومة الاسرائيلية.