الولايات المتحدة وقطر تستعرضان جهود الهدنة والافراج عن الرهائن في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية عن اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وحسب المذكرة الصادرة عن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر “ناقش الزعيمان الجهود الجارية لضمان الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وإقامة هدنة إنسانية للصراع في غزة”.

كما اتفق الجانبان على “مواصلة التنسيق الوثيق لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضغط من أجل حمايتهم وفق القانون الإنساني الدولي”، وأكدا مرة أخرى على “قوة وأهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر”.