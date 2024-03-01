إيطاليا تعلن دعوة الرئاسة الإماراتية والاذربيجانية لمؤتمر الأطراف لوزاري مجموعة السبع للطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا أنها ستدعو الرئيس الحالي المعيّن لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) سلطان الجابر (دولة الامارات العربية المتحدة)، والرئيس القادم للقمة (كوب 29)، وزير البيئة والموارد الطبيعية الاذربيجاني، مختار باباييف، لاجتماع وزراء الطاقة والمناخ والبيئة لمجموعة السبع في بلدة فيناريا ريالي، على أبواب مدينة تورينو، المقرر في الفترة من 28 إلى 30 نيسان/أبريل المقبل.

أعلن ذلك وزير البيئة وأمن الطاقة في الحكومة الإيطالية جيلبرتو بيكيتّو فراتين اليوم الجمعة على هامش مشاركته في اجتماعين وزاريين في العاصمة الأذربيجانية باكو، الاول للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي (TAP)والثاني للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء.

وقال الوزير “في سياق يتطلب فيه أمن الطاقة وانتقالها التزاماً منسقاً من المجتمع الدولي بأكمله، بصفتها رئيسة لمجموعة السبع، ترى إيطاليا أنه من المفيد جداً إشراك رئاسة مؤتمر الأطراف في النقاش حول قضايا الطاقة والمناخ والبيئة”.

وأردف “لهذا السبب، كما أعلنت اليوم لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، على هامش الاجتماع الوزاري لممر الغاز الجنوبي، سندعو الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (كوب 29 )، وزير البيئة مختار باباييف لاجتماع مجموعة السبع” القادم.