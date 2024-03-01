ميشيل وفون دير لاين يطالبان إسرائيل بـ”تحقيق مستقل” بحادثة مقتل عشرات الفلسطينيين شمال غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الحكومة الإسرائيلية بإجراء “تحقيق مستقل على الفور” في حادثة مقتل أكثر من 100 فلسطيني أمس الخميس تجمعوا لتلقي مساعدات إنسانية في شمال غزة.

وكتب ميشيل على منصة (إكس) “شعرت بالصدمة والاشمئزاز إزاء مقتل مدنيين أبرياء في غزة بالأمس بينما كانوا ينتظرون بشدة المساعدات الإنسانية”، مشددا على أن “القانون الدولي لا يسمح بمعايير مزدوجة، وينبغي فتح تحقيق مستقل على الفور ومحاسبة المسؤولين عن ذلك”، حيث يتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بفتح النار على المدنيين المتجمعين.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي “نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالات المتخصصة الممولة بشكل مناسب مثل الاونروا للوصول إلى المدنيين”.

بدورها، أعربت رئيسة المفوضية عن “الانزعاج العميق من الصور الواردة من غزة”، مشددة على أنه “ينبغي بذل كل جهد للتحقيق فيما حدث وضمان الشفافية. المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة للمحتاجين ويجب ضمان الوصول إليها”.

وأردفت فون دير لاين “نقف إلى جانب المدنيين، ونحث على حمايتهم بما يتماشى مع القانون الدولي”.