إيطاليا: اعتقال 9 باكستانيين بتهمة تسهيل الهجرة السرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سيينا ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن كشف تنظيم إجرامي يروج له مواطنون باكستانيون، مكرس لتسهيل الهجرة غير النظامية لمواطنيهم نحو إيطاليا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “فرقة العمليات المتنقلة التابعة لقوات شرطة سيينا (مقاطعة توسكانا ـ وسط)، نفذت أمر اعتقال بتهمة التورط بنشاط إجرامي، صادر عن مديرية مكافحة المافيا المحلية التابعة لمكتب المدعي العام في محكمة فلورنسا، ضد تسعة مواطنين باكستانيين، أربعة منهم متهمون بالانتماء إلى العصابة الإجرامية بأدوار مختلفة، وقد تم نقل المعتقلين إلى سجن سيينا”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “جميع المعتقلين التسعة، يواجهون تهمة ارتكاب جرائم لأسباب مختلفة، مثل تنظيم الدخول غير القانوني للعديد من المهاجرين غير النظاميين، السرقة، إلحاق الأذى ومحاولة الاختطاف بغرض ابتزاز أحد الضحايا”.

وأشار بيان أصدره المدعي العام في فلورنسا، فيليبو سبييتسيا، إلى أن “تحقيقات شرطة سيينا، بدأت في آذار/مارس العام الماضي بعد وقوع حادثتين خطيرتين بشكل خاص. الأولى في 19 آذار/مارس 2023، تمخضت عن إصابات خطيرة تعرض لها باكستانيَين اثنين من قبل مجموعة من مواطنيهم الذين ينتمون إلى الجماعة الإجرامية”.

وتابع: “أما الحادثة الثانية، والتي وقعت في اليوم نفسه واستمرت حتى اليوم التالي، فقد كانت عبارة عن محاولة اختطاف بغرض الابتزاز، تمثلت بالاحتجاز القسري لأحد الضحايا في شقة بمدينة سيينا”.