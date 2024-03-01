المفوضية الأوروبية: 50 مليون يورو لوكالة الاونروا الأسبوع المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أنها ستشرع الأسبوع المقبل في دفع 50 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، فإن (الأونروا) وافقت على تعزيز إدارة التحقيقات الداخلية لديها والحوكمة المحيطة بها، و”على هذا الأساس، وبعد تبادل الرسائل مع الوكالة الاممية لتأكيد التزاماتها، ستشرع المفوضية في صرف شريحة أولى بقيمة 50 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو متوقعة لعام 2024″.

ولفتت المذكرة إلى أنه “كما هو محدد في 29 كانون الثاني/يناير، قامت المفوضية بتقييم قرارها بشأن تمويل الأونروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي قدمت في 24 كانون الثاني/يناير والتي تورط العديد من موظفيها في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الشنيعة، آخذة في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة والالتزامات التي طلبتها المفوضية من الأونروا”.

كما أعرب الجهاز التنفيذي الاوروبي عن الترحيب بالتحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة لتسليط الضوء على الادعاءات الخطيرة ضد موظفي الأونروا، كما أنه “يشيد بالأمم المتحدة لإنشاء مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة (وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة) كاثرين كولونا لتقييم ما إذا كانت الوكالة تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة”.

وفي سياق المساعدات، أعلنت المفوضية زيادة الدعم الطارئ للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو في هذا العام سيخصص لدعم السكان الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، وسيتم تنفيذه من خلال شركاء دوليين مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المساعدات المتوقعة البالغة 82 مليون يورو والتي سيتم تنفيذها من خلال (الأونروا) في عام 2024، ليصل المجموع إلى 150 مليون يورو.