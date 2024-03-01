سيناتور إيطالي: صدى اسم نافالني يتردد بموسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال سيناتور إيطالي معارض، إن “صدى اسم” المعارض الروسي أليكسيّ “نافالني يتردد خلال تشييع جنازته في موسكو”.

وكتب رئيس كتلة حزب (إيطاليا حيّة) بمجلس الشيوخ، إنريكو بورغي، الجمعة، إن “هذا دليل على أن الأمل بروسيا حرة وديمقراطية لن يُدفن اليوم”.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “القائم بأعمال سفارتنا في موسكو سيحضر جنازة نافالني، وهي علامة واضحة على دعم حرية الفكر في روسيا”.

وجدد الوزير تاياني في مقابلة مع صحيفة (كووتيديانو ناتسيونالي) الإيطالية، التأكيد مرة أخرى، فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، أنه “لا توجد لدينا خطة لإرسال جنود إلى أوكرانيا. نحن ندعم أوكرانيا لأننا نريد أن تظل مستقلة، لكننا لسنا في حالة حرب مع روسيا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “حربنا سياسية ومالية أولا وقبل كل شيء، ودعم الدفاع عن أوكرانيا، وليست عملا عدوانيا ضد روسيا”.