الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي: اتفاقية بشأن استخدام بيانات الركاب الجويين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت الرئاسة البلجيكية للمجلس الاوروبي اليوم الجمعة عن التوصل لاتفاق مؤقت مع مفاوضي البرلمان الأوروبي على لائحتين تحكمان جمع واستخدام بيانات الركاب الجويين لإدارة الحدود وإنفاذ القانون.

ووفق البيان الصادر بهذا الصدد، “ستعمل القواعد الجديدة على تحسين التعامل مع بيانات معلومات الركاب المسبقة (API) لفحصها قبل وصولهم إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وكذلك للرحلات الجوية داخل الاتحاد”، وذلك فيما يتعلق بـ”مكافحة الإرهاب والجريمة الخطيرة”.

وتحتوي معلومات الركاب المسبقة (API) على “تفاصيل تحديد الهوية من وثيقة السفر ومعلومات الرحلة الأساسية وسيتم إرسالها قبل الإقلاع وبعده إلى السلطات في مكان الوصول”.

ونقل البيان عن وزيرة الداخلية والإصلاح المؤسسي والتجديد الديمقراطي البلجيكية، أنيليس فيرليندن الإشارة إلى أن “الفائدتين المهمتين للوائح معلومات الركاب المسبقة التي اتفقنا عليها اليوم” تكمنان في “إدارة الحدود بشكل أكثر كفاءة في المطارات وتعزيز وضع المعلومات لسلطات إنفاذ القانون حول الأشخاص الذين يسافرون إلى الاتحاد الأوروبي وداخله”.

وتنص اللائحتان على نوع بيانات واجهة برمجة التطبيقات التي يجب على شركات النقل الجوي جمعها ونقلها، والتي تشمل قائمة مغلقة من معلومات عن المسافر مثل الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية ونوع ورقم وثيقة السفر ومعلومات عن المقاعد والأمتعة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون شركات النقل الجوي ملزمة بجمع معلومات معينة عن الرحلة، على سبيل المثال رقم تعريف الرحلة ورمز المطار ووقت المغادرة والوصول.

ويتعلق جمع ونقل بيانات واجهة برمجة التطبيقات (API) من حيث المبدأ فقط بالرحلات الجوية التي تنطلق من خارج الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، قد تُقرِر الدول الأعضاء إدراج الرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث سيعتمد مثل هذا القرار على “احتياجات محددة لإنفاذ القانون مثل التهديد الإرهابي، ويجب في حالة عدم وجود مثل هذا التهديد أن يكون مدعومًا بتقييم المخاطر بدوافع مناسبة”.