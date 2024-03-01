متحدث أوروبي: السلطات الروسية تشعر بالذعر بسبب جنازة نافالني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن السلطات الروسية “تشعر بالذعر” بسبب جنازة أليكسي نافالني، المعارض والمدون الذي توفي أثناء احتجازه في أحد سجون القطب الشمالي الروسية في 16 شباط/فبراير الماضي.

وقد أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف أن “الكرملين ليس لديه ما يقوله لعائلة نافالني يوم جنازته”، رافضا تقييم الاخير كشخصية سياسية وأكد مجددا أن “أي تجمع غير مصرح به ينتهك القانون”.

وحسب المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو، خلال الإفادة الصحفية اليومية في بروكسل، فإنه بالنظر إلى “رد فعل السلطات وما تفعله، فمن الواضح أن أهمية نافالني كسياسي شجاع والعمل المنجز ضد الفساد” في المؤسسة الروسية “سيستمران في التأثير”.

وأردف ستانو “يؤكد ذلك الخوف والذعر المطلق للدولة الروسية والسلطات المحيطة بجنازته. إنهم يضعون العقبات، مع وجود مكثف للشرطة، ليس فقط حول المقبرة، ولكن أيضًا حول محطات المترو وفي جميع أنحاء المنطقة” المحيطة.

وتحدث ستانو عما وصفه بـ”ترهيب” ضد الأشخاص الذين يريدون “تكريم ذكرى نافالني”، وقال “هذا يثبت للعالم أجمع أن استهتار الكرملين بحياة البشر يتجاوز حياة شخص واحد وأن النظام الروسي مصمم على الاستمرار للتغطية على عملية اغتيال نافالني”، التي تمت “تحت إشراف النظام”، على حد وصفه.

وأضاف “كل من يريد تكريم ذكرى نافالني في روسيا يجب أن يواجه القمع”، حيث “تم اعتقال مئات الأشخاص لمجرد وضعهم الزهور”.