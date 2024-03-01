رئيس أساقفة إيطاليا: الصمت إزاء أوكرانيا أحياناً يُترجم إلى عدم دعمها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، أن “بعض التصريحات من جانب مسؤولين تبقى مجرد كلمات دون أن أي إجماع عليها، وفي بعض الأحيان يمكن للصمت أن يُترجم إلى غياب الدعم”.

جاء ذلك في إشارة إلى كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن التدخل الأوروبي المحتمل في أوكرانيا وطلب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إنتاج مزيد من الأسلحة لأجلها.

وقال الكاردينال تزوپّي في مقابلة مع صحيفة (إل فاتّو كووتيديانو) الجمعة، إن “علينا ألا نتخلى عن الإيمان بأن الصراعات يمكن حلها من خلال الحوار الهادف للتوصل إلى سلام عادل وآمن”، موضحاً أنه “عادل لأنه يستجيب فقط للطلبات المشروعة لمن تعرض للهجوم، وقادر على حل جميع القضايا”، وهو “آمن لأنه يتم بضمانات دولية سارية المفعول”.

وفي هذا السياق، أشار المسؤول الفاتيكاني إلى أن “مهمة السلام التي يقوم بها الكرسي الرسولي تستمر بشكل خاص مع عمل السفيرين البابويين في كييف وموسكو، المنخرطين على المستوى الإنساني، في لم الشمل وجمع المعلومات”. مؤكداً: “لن نستسلم أو نعتاد على الحرب وعواقبها أبداً”.

أما عن اللوم على عدم إدراك مسؤولية بوتين، فقد ذكر تزوپّي، أن “الخطأ يكمن في الاعتقاد بأن الحوار يعني التنازل. إن فهم الدوافع والأسباب لا يعني التقليل حجم من المسؤوليات، ويمكن البحث عن السلام مع أولئك الذين يعيشون الصراع”.