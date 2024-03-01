جوزيبي كونتي: الأوضاع في غزة غير قابلة للاستمرار حتى بالنسبة لبايدن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد رئيس حركة خمس نجوم المعارضة، رئيس الوزراء الأسبق، جوزيبي كونتي تصريحات رئيسة الحكومة جورجا ميلوني “المتأخرة” عن الأوضاع في قطاع غزة.

وقال كونتي في تصريح للصحفيين الجمعة “تحدث مذبحة ورعب لا نهاية له في غزة. لم يكن علينا انتظار المذبحة الأخيرة الامس التي حدثت أمام أعيننا، فنحن ندينها منذ البداية”.

وأضاف “رأيت أن ميلوني نشرت منشورًا حول الحدث الأخير” في شمال غزة، “لكنها امتنعت دائمًا عن التصويت على وقف إطلاق النار”، “لذلك أعتقد أنه من النفاق التدخل الآن فقط عندما يزيد عدد الموتى المدنيين الفلسطينيين عن ثلاثين ألفًا، منهم 70 بالمائة من النساء والأطفال. إنه رعب”.

وأضاف، في إشارة إلى استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن لميلوني في وقت لاحق اليوم الجمعة، “لقد ذهبت (ميلوني) لتلقي تحديث بشأن التعليمات، وآمل أن تتمكن من التشاور مع بايدن وتفهم أنه قد تجاوزها” بشأن موقف الإدارة الامريكية حيال الصراع في الشرق الاوسط، “فقد أصبح هذا الوضع غير قابل للاستمرار حتى بالنسبة للأمريكيين”.