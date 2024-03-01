برلمانية إيطالية: العنف ضد المرأة يتطلب تطبيق القواعد والاستثمار بالتعليم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت برلمانية إيطالية عن الاقتناع بأن، حوادث العنف ضد المرأة تتطلب تطبيق القواعد والاستثمار في مجال التعليم.

وفي حديث لدى حلولها الجمعة ضيفةً على (منتدى أدنكرونوس) الذي تقيمه المجموعة الإعلامية بمقرها في روما، سلطت القيادية في حزب (إيطاليا حيّة) ماريا إيلينا بوسكي، الضوء على أن “هناك كل يوم تقريباً، جريمة قتل جديدة ترتكب ضد النساء، والألم مستمر” بهذا الشأن.

وأشارت وزيرة تكافؤ الفرص السابقة، إلى أن “القواعد موجودة، ويجب تطبيقها، والعقوبة المؤكدة مطلوبة. لكن، نحن بحاجة قبل كل شيء إلى الاستثمار في مجالي التعليم والثقافة”، إذ “يجب التنشئة على الاحترام بين الرجل والمرأة ضد جميع أشكال العنف”.

وخلصت بوسكي الى القول، إن ما سلف ذكره، يجب أن يتم “بشكل خاص، بدءاً بأصغر الرجال والنساء، وليس في جوّ الأسرة وحسب، بل في نطاق المدارس أيضاً”.