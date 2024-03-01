البابا: يمكن للمستضعفين أن يمثلوا حضور الإنجيل في المجتمع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس، أن الأشخاص الضعفاء يمكنهم أن يكونوا بمثابة حضور للإنجيل في المجتمع.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد استقبل البابا صباح الجمعة في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في مؤتمر تحت عنوان “الهشاشة والجماعة بين الاستقبال والإدماج” وللمناسبة وجّه كلمة رحّب فيها بضيوفه وقال، لقد رأيت برنامجكم لهذه الأيام: غني جدًا ومثير جدًا للاهتمام. لقد وضعتم الهشاشة في المحور. أنا أقدر هذا الخيار، الإنجيلي بامتياز، وأود أن أترك لكم بعض الأفكار للتأمل والمسيرة.

وتابع فرنسيس: لكي أستقبل الإخوة والأخوات الضعفاء، يجب أن أشعر بضعفي وبأن المسيح يقبلني كما أنا. هو يسبقنا على الدوام: لقد جعل نفسه ضعيفًا، وصولاً إلى الآلام؛ وقبِلَ هشاشتنا لكي نتمكّن بفضله من أن نفعل الشيء نفسه. يكتب القديس بولس: “تقبلوا إذا بعضكم بعضا، كما تقبلكم المسيح”. وبالتالي إذا ثبتنا فيه كالأغصان في الكرمة، فسنثمر ثمارًا جيدة، حتى في حقل الضيافة الواسع هذا.

واختتم بيرغوليو كلمته بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أشكركم على التزامكم. سيروا قدمًا! ولترافقكم العذراء مريم على الدوام. أبارككم جميعا من كلِّ قلبي. وأسألكم من فضلكم أن تصلّوا من أجلي.