إيطاليا: “نعارض إرسال جنودنا إلى أوكرانيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني: “نحن ضد إرسال جنود إيطاليين إلى الأراضي الأوكرانية”.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الجمعة، أضاف الوزير تاياني: “نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، إننا ندافع عن استقلال أوكرانيا والقانون الدولي، ونفعل ذلك بدعم سياسي ومالي ومن خلال إرسال مواد عسكرية والمساهمة في إعادة الإعمار”.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن “حلف شمال الأطلسي (ناتو) نفى ذلك، ولم يفكر أحد منا على الإطلاق” بإرسال قوات “بغض النظر عن تصريحات (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون”، واختتم مضيفا أن “موقف إيطاليا ليس هكذا، وسنواصل الثبات على الموقف نفسه دفاعا عن القانون الدولي”.