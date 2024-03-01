كونتي: لا لحل البرلمان الأوروبي بشأن أوكرانيا لأنه يريد الحرب مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ شجب الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم الإيطالية، جوزيبّي كونتي، الحل الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي بشأن أوكرانيا، كونه يريد الحرب مع روسيا.

وقال كونتي في تصريحات الجمعة: “لن نتمكن أبداً من الموافقة على ما نص عليه القرار الذي صوتت عليه أمس كل القوى السياسية الإيطالية الممثلة في البرلمان الأوروبي بشأن أوكرانيا، أي أن الهدف الرئيسي بعد عامين يبقى هو تحقيق نصر عسكري على روسيا”.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي السابق: “إننا نريد مساعدة شعب أوكرانيا على الخروج من هذه القضية، بطريقة كريمة ومشرفة تمامًا، وحماية سيادة بلاده، نعم. لكن التفكير بالاستمرار في هذا التصعيد العسكري، وهذه الاستراتيجية المجنونة، على أمل تحقيق نصر عسكري ضد روسيا”، التي “تمتلك ستة آلاف رأس نووي: فليقل لنا الموقعون على قرار البرلمان الأوروبي هذا، ماذا يعني ذلك؟ هل يريدون تأييد الصدام والخطر النووي”.

وتابع: “ماذا يعني نص القرار على أنه من الآن فصاعدا، تلتزم كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بتخصيص 0.25% من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا كل عام؟ أي 5 مليارات دولار”، بينما “تفاخرت جورجا ميلوني بأنها خصصت 3 مليارات دولار للرعاية الصحية”. واختتم بالقول إنه “كلما مر الوقت، كلما خسرنا قدرتنا على التفاوض”.