إيطاليا: انخفاض معدل التوظيف في يناير بحاصل 34 ألف شخص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، انخفض عدد العاملين والعاطلين عن العمل مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع عدد غير النشطين.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان الجمعة، إن “​​معدل التوظيف انخفض بنسبة0.1%، أي ما يعادل 34 ألف شخصاً) بين الرجال وكذلك الفئة دون سن 34 عاماً، الموظفين المؤقتين والعاملين لحسابهم الخاص”، وبدلا من ذلك “فإنه نما بين النساء وفئة الـ50 عاما على الأقل”، كما “انخفض ​​معدل التوظيف إلى 61.8%”، أي بفارق 0.1 نقطة مئوية.

وأشارت المعطيات إلى أن “في شهر كانون الثاني/يناير، كان الانخفاض في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل بنسبة 0.2%، أي ما يعادل 4 آلاف شخص، وشمل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، وكذلك الفئة بين 35 و49 عاماً”، بينما “ارتفعت معدلات البطالة بشكل طفيف بين النساء ومن هم فوق الخمسين”.

وذكر البيان، أن “معدل البطالة الإجمالي استقر عند 7.2%، وارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 21.8% (أي بحاصل 0.2 نقطة)”. كما بدا “نمو في عدد الأشخاص غير النشطين بنسبة 0.5%، أي ما يعادل 61 ألف شخصاً، بين الـ15 و64 سنة، بين الرجال وبين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 سنة”، إلا أن “الخمول انخفض ​​بين النساء ومن هم فوق الخمسين، وارتفع معدله بشكل عام إلى نسبة 33.3%، أي بـ0.2 نقطة مئوية”.