إيطاليا: ارتفاع طفيف لإصابات كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، أنه بعد أسبوع من الانخفاض المستمر في مؤشرات وباء كوفيد 19، عاد معدل الإصابة بالمرض للارتفاع مرة أخرى، “في زيادة طفيفة”، لكنه “لا يزال أقل من عتبة الوباء”، إلا أن إشغال الأسرة بالمجال الطبي في المستشفيات وفي أقسام العناية المركزة قد انخفض.

هذه هي الصورة التي تمخض عنها نشاط الرصد الأسبوعي لفيروس كورونا الذي تجريه غرفة التحكم بوزارة الصحة والمعهد العالي للصحة، والتي قالت إن “مؤشر انتقال العدوى (Rt) بناءً على الحالات التي تم إدخالها إلى المستشفى اعتبارًا من 20 شباط/فبراير أقل من عتبة الوباء، أي ما يعادل 0.73 (0.64–0.83)، وهي زيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق، عندما توقف المؤشر عند 0,65 في تردد بين (0.57–0.73)”.

وأشار التقرير الصحي إلى أنه “حتى 28 شباط/فبراير، بلغت نسبة إشغال الأسرة في المجال الطبي بالمستشفيات 1.9%، وهي بانخفاض مقارنة بالأسبوع السابق (2.1% حتى 21 شباط/فبراير). كما انخفض معدل إشغال الأسرة في أقسام العناية المركزة بما يعادل 0.5%، مقارنة بالأسبوع السابق (0.6% في 21 شباط/فبراير)”.

وذكر تقرير الرصد، أن “معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم تشخيصها والإبلاغ عنها في الفترة بين 22 و 28 شباط/فبراير يساوي حالتين لكل 100 ألف نسمة، وهو يمثل انخفاضاً مقارنة بالأسبوع السابق (3 حالات لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع من 15-21 شباط/فبراير)”.