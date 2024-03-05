المفوضية الأوروبية للمبعوث الصيني لأوكرانيا: حرب روسيا تهديد وجودي لأمن الاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أنها اجتمعت مع مسؤول صيني رفيع للنقاش حول أوكرانيا قبل زيارته إلى كييف، حيث تم التشديد على “مسؤولية روسيا الكاملة عن العدوان غير المبرر”.

وأشارت في مذكرة اليوم إلى أن مدير إدارة العمل الخارجي الأوروبي لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، مايكل سيبرت، ولآسيا والمحيط الهادئ، نيكلاس كفارنستروم، استعرضا في بروكسل مع مبعوث الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية، لي هوي، “سبل تعزيز السلام العادل والمستدام”، وشدد الجانب الأوروبي على أن “احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها يجب أن يكون حجر الزاوية في أي تسوية نهائية”.

كما لفت المسؤولان الاوروبيان خلال اللقاء الذي جرى أمس الاثنين إلى أن “حرب روسيا على أوكرانيا تشكل تهديدا وجوديا لأمن الاتحاد الاوروبي، وبالتالي فإن موقف الصين من الحرب يؤثر حتما على علاقتنا الثنائية”، في حين أن التكتل الاوروبي “سيظل ملتزماً بدعم أوكرانيا بكل ما يلزم لتحقيق النصر”.

ورحب الجانب الأوروبي بالزيارة المرتقبة للمبعوث الصيني الخاص إلى كييف، معربا عن “الأمل في أن توفر فرصة انخراط الصين بشكل جوهري مع أوكرانيا، بعد أكثر من عامين من بدء الحرب العدوانية غير القانونية التي شنتها روسيا”.

وأضافت المذكرة: “يتوقع الاتحاد الأوروبي من الصين، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن تلعب دورا بناء وأن تغتنم كل مناسبة لدعم وتعزيز ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي” وكذلك أن تدعو بكين موسكو إلى “احترام مبادئ السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي على الفور دون قيد أو شرط من خلال سحب جميع القوات والمعدات العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا”.

كما “كرر الجانب الأوروبي مخاوفه الجادة، التي تم إقرارها أيضًا في القمة بين الاتحاد الأوروبي والصين في 7 كانون الأول/ديسمبر 2023، فيما يتعلق بالكميات الكبيرة من المواد ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجية المتقدمة التي يتم تصديرها من الصين إلى المجمع الصناعي العسكري الروسي. وفي هذا السياق، حث الاتحاد الأوروبي الصين على اتخاذ خطوات فعالة ضمن ولايتها القضائية للحد من تدفقات تلك المواد الأكثر حساسية”.