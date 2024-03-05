وزير الخارجية الإيطالي: جمود لبنان المؤسساتي لا يدعم الاستقرار الإقليمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “هناك وضع معقد في لبنان”، مبيناً أن “الجمود الداخلي لا يساعد البلد على لعب دور مثمر في مجال الاستقرار الإقليمي”.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء في إحاطة أمام مجلس النواب الثلاثاء، أن “وجود شخص مسيحي من الطائفة المارونية بمنصب رئيس الجمهورية، يُعدّ عنصراً مهماً لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وكان الوزير تاياني قد قال في تصريحات سابقة: “سنحاول فهم ما يمكن فعله في لبنان، حيث الحضور القوي لحزب الله، في ظل الجمود المؤسساتي”، على ضوء “تناوب كبرى المناصب بين المسلمين السنة والشيعة والمسيحيين الموارنة”، وكل ذلك “إزاء استحالة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن”.