مع اطلاق استراتيجية صناعة الدفاع الأوروبية، بوريل: حان وقت تحمل مسؤولية أمننا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنه “حان الوقت لكي يتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن أمنه”.

وكتب بوريل، على منصة (إكس) اليوم الثلاثاء تزامنا مع إطلاق المفوضية استراتيجية صناعة الدفاع الأوروبية، هي الأولى من نوعها، “يجب علينا تحقيق استعداد دفاعي أكبر والمساهمة في الاستقرار بقارتنا الأوروبية”.

وأشار منسق الدبلوماسية الأوروبية إلى أنه “من خلال تحفيز مشتريات مشتركة، إنشاء تدابير أمنية للإمدادات، وتعزيز الوصول إلى التمويل، سنعزز مرونة صناعة الدفاع الأوروبية، ونعزز القدرة الإنتاجية ونرسخ الشراكة مع أوكرانيا ونكثف العمل مع حلف شمال الأطلسي”

وتضع الإستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية (EDIS) رؤية واضحة وطويلة المدى لتحقيق الاستعداد الصناعي الدفاعي في الاتحاد الأوروبي.

وكوسيلة فورية ومركزية أولى لتنفيذ الإستراتيجية، تقدم المفوضية الأوروبية اليوم مقترحًا تشريعيًا لبرنامج صناعة الدفاع الأوروبية (EDIP) وإطارًا من التدابير لضمان توافر المنتجات الدفاعية وتوريدها في الوقت المناسب.

وتحدد الإستراتيجية التحديات التي تواجهها حاليًا القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية (EDTIB) وأيضًا فرصة للاستفادة من إمكاناتها الكاملة وتحدد الاتجاه للعقد القادم.

ومن أجل زيادة الاستعداد الصناعي الدفاعي الأوروبي، تحتاج الدول الأعضاء إلى الاستثمار بشكل أكبر وأفضل وأوروبيًا. لدعم الدول الأعضاء في تحقيق هذه الأهداف، تقدم الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية مجموعة من الإجراءات تهدف إلى: دعم التعبير بشكل أكثر كفاءة عن الطلب الدفاعي الجماعي للدول الأعضاء، ضمان توافر جميع المنتجات الدفاعية من خلال إستراتيجية صناعية دفاعية أوروبية أكثر استجابة تحت أي ظرف من الظروف وأفق زمني.

كما تسعى الاستراتيجية الدفاعية إلى تطوير علاقات أوثق مع حلف شمال الأطلسي والشركاء الاستراتيجيين والدوليين ذوي التفكير المماثل، والتعاون بشكل أوثق مع أوكرانيا.