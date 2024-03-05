إيطاليا: مجلس النواب يقرّ البعثة المدنية في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعطى مجلس النواب الإيطالي الضوء الأخضر للمهمة المدنية في أوكرانيا، بأغلبية 267 صوتا مقابل معارضة صوت واحد فقط.

وقالت مذكرة مقتضبة صدرت عن مقر مجلس النواب، قصر (مونتيتشيتّوريو) الثلاثاء، التصويت لصالح المهمة، جاء من قبل قوى الأغلبية والمعارضة معاً”.

وتعليقاً على الأمر، قال نائب زعيم كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بالمجلس والمتحدث باسم الحزب، رافّاييلي نيفي، إن “حقيقة وجود توافق كبير لدى الأغلبية بشأن المهمات الدولية، يُعدّ أمراً إيجابياً”، إذ “يجب أن ندعم جنودنا الذين يعملون لصالح العالم وضمان أن يكون لإيطاليا ثقل أكبر على الساحة الدولية”. واختتم مبيناً أن “المهمات الخارجية تحقق هذا الهدف بالضبط”.