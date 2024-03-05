النواب الإيطالي يقر عمليتي (أسبيدس) البحرية و(ليفانتي) بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في تصويت على البعثات الدولية التي ستشارك فيها إيطاليا خلال العام الحالي، صادق مجلس النواب على عمليتي (Aspides) البحرية الأوروبية بمياه البحر الأحمر والخليج العربي وشمال غرب المحيط الهندي و(Levante) في الشرق الأوسط.

وحصلت عملية (أسبيدس) على أغلبية 271 صوتًا بدعم من الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم في صفوف المعارضة، بينما صوت ضدها ستة نواب ينتمون إلى تحالف (الخضر-اليسار).

كما أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر وبالإجماع لعملية (ليفانتي) في الشرق الأوسط الهادفة إلى “التعامل مع تصعيد محتمل في الصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك تدخلات إنسانية لصالح السكان المدنيين في المنطقة”.

وبناء على طلب من قوى المعارضة تضمن إقرار عملية (ليفانتي) حض الحكومة على تعزيز العمل الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتشجيع إيصال المواد الإنسانية أيضا من خلال إنشاء ممرات بحرية باتجاه قطاع غزة.