تاياني: الصراع العالمي الهجين متعدد الجبهات والأبعاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، محذّراً: “إننا نواجه صراعاً عالمياً هجيناً يدور في وقت واحد على جبهات متعددة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وأضاف الوزير تاياني في إحاطة أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، أن هذا الصراع “يمس أبعادا متعددة، بما فيها الوصول إلى المواد الخام، مصادر الطاقة، الأتربة النادرة، القدرة الإنتاجية في القطاعات الاستراتيجية، التفوق التكنولوجي والقدرة التنافسية الاقتصادية”.

وفي هذا السياق، وصف الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي اليمنية ضد السفن في البحر الأحمر، بأنها “غير مقبولة”، وكذلك “التهديدات التي صدرت في الأسابيع الأخيرة، عبر وسائل الإعلام، والموجهة إلى إيطاليا أيضاً”.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن هجمات الحوثيين “تمثل اعتداءً على أمن وحرية الملاحة، وعائقاً أمام النمو الحر للتدفقات التجارية، وعرقلة للأداء المنتظم لطرق الملاحة البحرية”.